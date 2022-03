Licitação para retomada do bloco de Medicina da UFR ocorre amanhã (18)

Ocorre nesta sexta-feira (18), às 9h, a abertura da nova licitação que prevê a retomada as obras do bloco de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O encontro ocorre na Fundação Uniselva, em Cuiabá. A licitação será na modalidade menor preço global com contratação na forma de empreitada.

Iniciada por meio da destinação de uma emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes (PL), a obra do Centro de Saúde da UFR está paralisada desde 2016. O desafio da reitoria da UFR -à época, ainda campus da UFMT-, tem sido, desde então, a retomada dos trabalhos.

Por telefone, a reitora da UFR, Analy Polizel, atendeu a reportagem do AGORA MT direto de Brasília. Um encontro deve ocorrer nas próximas horas junto ao atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, também intermediada pelo senador da República. “Nosso objetivo aqui é a busca por recursos para a ampliação dos trabalhos da nossa universidade. Nestes anos, a atuação junto ao senador Wellington tem nos possibilitado os avanços”, destaca. “Para tanto, temos mantido contato constante com nossos parlamentares cuja atuação tem sido incansável, em especial o senador Wellington Fagundes, que não mediu esforços para viabilizar a aprovação deste Projeto de Lei Complementar 266/2020 no Senado Federal”, completa.

A lei mencionada pela reitora, de autoria de Fagundes, permitiu a contratação de pessoal, ainda que durante calamidade pública, nas Universidades Federais de Catalão, Jataí, Rondonópolis, Delta do Parnaíba e Norte do Tocantins, assim como na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. A proposta de Fagundes, aprovada pelo Senado, estabelece a inclusão no Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária para 2022, viabilizando a criação de novos cargos administrativos previstos nas respectivas leis que criaram as ‘novíssimas universidades’. “Foi o que nos permitiu termos uma UFR, de fato, emancipada e implementada”, defende a reitora (mais detalhes abaixo).

Laboratório para Pesquisas

Este será o primeiro certame aberto pela UFR neste mês. No próximo dia 23, será a vez do Laboratório para Desenvolvimento de Pesquisas, que contempla 19 cursos de graduação. Ainda na reunião com o ministro da Educação, Analy, acompanhada de Fagundes, buscará investimentos também para este outro prédio. “Tem sido assim. Em 2021 já estivemos aqui a convite do senador, sempre buscando investimentos para a nossa universidade”, diz.

Wellington foi o relator do orçamento da Educação para 2022. A relatoria da Educação, defendeu em 2021, era vista também como uma oportunidade de trazer benefícios para Mato Grosso por meio da articulação com os Ministérios da Educação (MEC); Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e outros órgãos. “Gostaria de provocar uma discussão sobre o desenvolvimento

Em entrevista recente ao portal AGORA MT, Fagundes aproveitou ressaltou a importância da UFR no contexto regional, afirmando que “a Universidade Federal de Rondonópolis é a segunda universidade criada no Estado de Mato Grosso. Ela já está implantada […] e passa a ter a capacidade de poder atender, de criar novos cursos, de implantar seus campus. É um trabalho de curto, médio e longo prazo que estamos fazendo”, declarou o senador.

Emenda

Também recente, uma emenda aditiva ao Orçamento Geral da União vai garantir em 2022 o pleno funcionamento das ‘novíssimas universidades federais’, entre elas, a Universidade Federal de Rondonópolis, a UFR. O texto, novamente, foi proposto pelo senador Wellington Fagundes (PL) e aprovado pela Comissão de Educação do Senado e encaminhado à Comissão Mista de Orçamento.

“Os cargos efetivos são imprescindíveis para o funcionamento das novas universidades” – observou Fagundes, ao destacar que o quadro de pessoal atual é insuficiente, já que foram dimensionados à época em que funcionavam apenas como campus. Os cargos serão providos através de concurso público.

Como relator do Orçamento do MEC, Wellington Fagundes enxerga uma oportunidade de assegurar benefícios por meio da articulação com os Ministérios da Educação (MEC); Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e outros órgãos. Ele destacou que uma das prioridades diz respeito à volta às aulas presenciais com saúde e segurança para alunos, professores, famílias e demais colaboradores do sistema escolar.

Emancipação

Sobre a emancipação do então campus da UFMT e criação da Universidade Federal de Rondonópolis, o pleito teve início ainda em 2005, quando Fagundes, na época deputado, apresentou na Câmara o projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a transformar o campus em uma nova universidade federal.

O plenário do Senado Federal aprovou, já em 2018 -mesmo ano da sanção presidencial- o projeto de lei que criou a UFR. A matéria tramitou em regime de urgência a pedido do senador Wellington Fagundes, que relatou o texto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa, se consolidando como um dos principais articuladores para que a demanda de mais de 10 anos do município fosse, por fim, solucionada.