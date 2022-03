Líder de esquema de roubo de grãos é executado com 3 tiros

Um homem identificado como Paulo Eduardo da Silva, 36 anos, morreu após ser atingido por três disparos de arma de fogo, na tarde deste sábado (12), no Distrito Industrial, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, o suspeito chegou em uma motocicleta, desceu do veículo e seguiu em direção a vítima que estava atrás de um caminhão. O suspeito fez três disparos de arma de fogo, onde dois tiros acertaram a cabeça e 1 o peito da vítima.

Após o crime o suspeito fugiu.

Conforme informações da Polícia, Paulo Eduardo é um dos principais líderes do esquema de fraude, furto e roubo de grãos. O homem também tinha passagens pelos crimes de receptação, promover ou constituir organização criminosa, receptação, estelionato, quadrilha ou bando.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do homem.

A Polícia Militar (PM) também compareceu no endereço e isolou o local. Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) investigam o caso.

CÂMERA DE SEGURANÇA

Imagens da câmera de segurança mostram o suspeito chegando no local e indo em direção a vítima atrás do caminhão. Após o crime o indivíduo corre, sobe no veículo e foge.