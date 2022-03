Líderes bolsonaristas anunciam apoio a reeleição de Wellington

Principais líderes do movimento bolsonarista reafirmaram neste domingo (27) apoio à candidatura para reeleição do senador Wellington Fagundes (PL).

As manifestações ocorreram durante encontro nacional realizado pelo Partido Liberal para filiações, com o lançamento do Movimento Filia Brasil, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e que reuniu centenas de apoiadores do presidente. Fagundes é um dos mais antigos parlamentares do PL e deve buscar um segundo mandato.

“Wellington, estamos juntos aí em Mato Grosso. Um grande abraço, vamos com tudo” – disse o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), ao chegar ao evento realizado no Centro Internacional de Convenções de Brasília. O filho 01 do presidente é considerado o principal articulador da reeleição.

A ministra Tereza Cristina, da Agricultura; e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, também destacaram o papel do senador do PL de Mato Grosso na defesa das pautas do Governo.

“O senador Wellington Fagundes é meu amigo e parceiro” – disse Damares, ao destacar a campanha em favor da “Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta”. A ministra de Governo, Flávia Arruda, também reafirmou apoio a Fagundes.

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto foi enfático ao reafirmar que o senador Wellington Fagundes “tem que voltar a ser nosso senador”. Ele ressaltou a importância do papel do senador Wellington Fagundes no fortalecimento da sigla no Parlamento, em apoio ao presidente da República. “Precisamos dele (Wellington ) aqui conosco” – frisou Costa Neto.

No trabalho pelo fortalecimento do PL, Fagundes articulou, entre outros, as filiações dos deputados Nelson Barbudo e José Medeiros, presentes ao evento.. Fagundes também trabalhou o fortalecimento do PL no Estado, com vários deputados estaduais, como Gilberto Cattani, Elizeu Nascimento e Delegado Claudinei, além de lideranças políticas como a coronel Rubia Fernanda e do empresário Reinaldo Moraes – mais conhecido como “Rei do Porco”.

“Muito feliz porque conseguimos mostrar ao presidente uma grande representação de Mato Grosso nesse evento do Filia Brasil” – disse Fagundes. Também estiveram no ato do PL o deputado estadual Ulysses Moaes e Xuxu Dalmolin, além do ex-vereador Abilio Brunini.

Com a grande presença popular no evento em Brasília, Fagundes também ouviu palavras de incentivo para sua candidatura à reeleição de vários outros políticos, que entendem ser fundamental para ajudar Jair Bolsonaro. Entre eles, os deputados federais Hélio Lopes (RJ), mais conhecido como “Helio Bolsonaro”, e Carla Zambelli (SP).

Wellington agradeceu o apoio que vem recebendo dos integrantes do Partido Liberal para que retorne ao Senado para novo mandato. Segundo ele, essas manifestações traduzem o esforço que vem sendo feito para que o PL ofereça todas as condições ideais e necessárias a reeleição do presidente. “Temos um projeto principal que é a reeleição do presidente” – assinalou.

O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da união para vencer as eleições. Ele considerou que as eleições deste ano serão uma luta do “bem contra o mal”.

O presidente reafirmou seu desejo: “O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando deste país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático, transparente o país bem melhor do que recebi em 2019”, disse.