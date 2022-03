Lista de compras de alimentos para a Coder inclui mais de R$ 42 mil em bombom e R$ 54 mil em alcatra

Exatos R$ 42.990,00 para a compra de um tipo de bombom, R$ 2.395,00 em leite condensado, R$ 24.440,00 em pé de moleque e R$ 2.895,00 em balas de “diversos sabores” são algumas das guloseimas que constam no resultado do pregão presencial (SRP) número 003/2022, da Prefeitura de Rondonópolis, que visa a aquisição de mantimentos para a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). O documento está publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município do dia 25 de fevereiro e lista as empresas fornecedoras destes e outros itens. Da alimentação básica às sobremesas, passando por um variado leque de carnes. O pregão aponta o investimento público na ordem de R$ 54 mil em alcatra e mais de R$ 132 mil em contra filé.

A reportagem acessou a íntegra do documento. Um total de 217 itens que vão de arroz e feijão a doces e pão de queijo. Das empresas, três fornecedoras, divididas entre horti-fruti, proteína animal (bovina, suína e frango) e produtos industrializados. O Diário Oficial lista cada uma das empresas, o alimento fornecido, a quantidade a ser adquirida e dois preços: por peso e total.

Por exemplo, como consta no documento oficial, a empresa “x”, fornecedora de cebola nacional. Segue:

Outro item que chama a atenção é o doce de banana. Mil pacotes ao custo de R$ 20,50 cada um. No total: R$ 20,5 mil. Os preços por unidade listados no documento oficial no caso dos alimentos industrializados levantaram suspeita por parte de entidades e políticos. A exemplo, o bombom citado no início da reportagem consta com valor por pacote em R$ 42,99. “Eu mesmo já encontrei por menos de R$ 30 em pelo menos dois supermercados da cidade”, reportou uma fonte.

No leque de cortes de carne, entre bovinas, suínas e frango, constam na lista: acém, músculo dianteiro, coxão mole, paletinha, costela, paletão, alcatra, fraldinha, patinho, peixinho, coxão duro, músculo do traseiro, contra-filé, capa do contra-filé, miolo do acém, charque, rabada, ponta de peito, costelinha, paleta suína, pernil, linguiça calabresa, linguiça toscana, linguiça tipo mista, linguiça de frango, bacon, coxa e sobrecoxa de frango, coração de frango e coxinha da asa.

Outro lado

A reportagem procurou a Prefeitura de Rondonópolis, que emitiu a seguinte nota:

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) informa que de fato foi realizado um pregão do tipo registro de preço. A previsão de vigência do contrato é de 18 meses, dando ordem de serviço para consumo gradativamente, ou seja, pagando conforme vai usando conforme a necessidade. Ele pode não comprar nada também, pois não é obrigado.

O volume de itens se faz necessário porque se fizer um pregão com poucos itens não aparecem empresas interessadas.