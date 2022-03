Lula escondeu seu relógio de R$ 84 mil por vergonha ou hipocrisia

“É petista, mas usa iPhone.” Essa frase já foi esgotada, tanto pela repetição quanto por sua provocação inútil. A ideologia de uma pessoa independe de classe social e dos bens que pode comprar. As ideias ficam na cabeça e no caráter. Lula anda confuso sobre isso.

Viralizou uma foto do ex-presidente em que se destaca um belíssimo relógio. As redes sociais não perdoam: trata-se de um legítimo suíço Piaget, modelo Altiplano Watch, com pulseira de couro preta, moldura dourada e tela de 38 milímetros. Custa R$ 84 mil (U$ 17,5 mil). Coisa fina. Para poucos.

Lula pode ter comprado a joia com o próprio dinheiro. Pode ter sido presente de algum amigo bilionário. Um empreiteiro, por exemplo. Tanto faz. Ao que consta, é dele. Tem todo o direito de usar, inclusive na manifestação político-partidária em que a foto foi tirada. Resta saber se foi comprado em reais ou dólares, já que, como no caso da gasolina brasileira, isso preocupa muito o ex-metalúrgico.

A questão fica séria quando, diante da forte repercussão negativa, o PT decide apagar o relógio de todas as imagens em que Lula aparece com tal objeto revestido de ouro 18 quilates. Aí não dá. Isso é muita hipocrisia.

Se escondeu, é porque ficou com vergonha ou, pior, as fotos foram manipuladas para manter uma falsa imagem do candidato à Presidência. Qualquer que seja a motivação, pegou mal. Aí já esbarra na mentira proposital. Onde ficam as ideias? E o caráter?