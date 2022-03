Mais de 500 pessoas são vacinadas durante ação na Praça dos Carreiros

A Praça dos Carreiros foi palco de uma ação especial realizada pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado (26). A ideia principal foi intensificar a aplicação da vacina contra a covid-19 para crianças e adultos. A População atendeu ao chamamento e mais de 500 pessoas foram vacinadas durante a ação.

Pessoas de todas as idades puderam comparecer para receber a dose da vacina, mas o evento foi preparado especialmente para as crianças.

Foram oferecidas guloseimas, como picolé, pipoca, bala e as crianças foram recebidas por personagens infantis. A secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, destacou a importância de completar o ciclo vacinal. “Essa ação é mais uma oportunidade para que as pessoas se vacinem e que tragam as crianças para serem imunizadas, um ato que protege a vida contra essa doença que já matou tanta gente”, diz.

Mais Educação

Durante a ação na Praça, outro ponto que chamou a atenção foi o desfile da frota de ônibus escolares promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Esse foi o momento em que foi apresentado a toda a população os veículos adquiridos pelo Município para dar qualidade aos estudantes que precisam utilizar o transporte.

O prefeito José Carlos do Pátio destacou os investimentos que tem efeito na Educação. “Compramos 80 ônibus e até maio esse número vai passar de 100, as crianças vão ter uniforme completo, reformamos as escolas, colocamos ar condicionado, fizemos creches e agora o que falta é fazer nossas crianças vacinarem. Estou feliz porque já vacinamos quase 13 mil alunos, porém nossa rede municipal tem 25 mil, por isso peço aos pais que nos ajudem, tragam os filhos para vacinar. Estamos fazendo tudo pela Educação, mas vocês precisam fazer pelos filhos de vocês, precisam protege-los”, afirmou.