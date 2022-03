Mais de 70 veículos são fiscalização durante operação e três motoristas são presos

Três pessoas foram presas por embriaguez ao volante na 18ª edição da Operação Lei Seca, realizada na noite desta quinta-feira (03.03), na Avenida Miguel Sutil, no bairro Porto, em Cuiabá. A ação fiscalizou 79 veículos e aplicou 60 autuações no total.

Entre as autuações mais comuns, 25 foram lavradas por condução de veículo sem registro ou não licenciado, 15 por conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), oito por conduzir veículos sob efeito de álcool, cinco por recusa ao teste de alcoolemia e sete por outros motivos diversos.

A operação também teve 14 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) lavrados, sendo 13 por conduzir veículo sem possuir habilitação e uma por desacato. No total, 84 testes de alcoolemia foram aplicados.

Dos 79 veículos fiscalizados, 43 tiveram algum tipo de autuação e 39 foram removidos, sendo 33 carros e seis motocicletas. Dez documentos foram recolhidos, entre eles oito CNHs e dois Comprovantes de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A Lei Seca é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e nesta edição contou com as forças integradas da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran); da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); da Polícia Penal e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).