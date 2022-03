Mais dois agressores tem mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil em Rondonópolis

Dois homens com mandados de prisão em aberto por violência doméstica tiveram as ordens judiciais cumpridas pela Polícia Civil, na sexta-feira (04), em ações realizadas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis.

A prisão dos suspeitos integram os trabalhos da 2ª fase da Operação Nacional Resguardo de combate à violência contra a mulher.

O suspeito, de 33 anos, foi preso no bairro Jardim Liberdade II, sendo localizado pelos policiais da DEDM em frente a sua residência. O segundo suspeito, de 52 anos, foi localizado no bairro Sagrada Família onde foi dado cumprimento ao mandado.

Eles foram encaminhados para a DEDM de Rondonópolis para providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça

Resguardo 2

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com as Polícias Civis dos 26 estados e Distrito Federal. A operação tem foco na conclusão de procedimentos policiais, cumprimentos de mandados de prisão e de buscas, checagem de denúncias e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas.

Em Mato Grosso, as oito Delegacias de Defesa da Mulher na região metropolitana e interior do estado, o Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá e os Núcleos de Defesa da Mulher estão engajados na operação, que conta ainda com ações preventivas.

As ações das delegacias também estão levando orientações a vítimas que tiveram o descumprimento de medidas protetivas, além da checagem de denúncias e cumprimento de buscas em casos em que haja suspeita de armas de fogo em poder de suspeitos de atos de violência doméstica.

A Operação Resguardo será concluída no dia 08 de março, com a divulgação do balanço geral das ações realizadas no período.