Mascarado deixa equipe de hospital aterrorizada em Várzea Grande

Um homem ainda não identificado assustou a equipe do Hospital Metropolitano de Várzea Grande no último dia 18. Utilizando uma máscara de terror, do personagem “Chucky” (do filme Brinquedo Assassino), o suspeito chegou a entrar na unidade de Saúde.

Somente agora as imagens vieram à tona e repercutiram em todo o Estado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que o homem chegou no local por volta das 2h da madrugada e foi visto pelas câmeras de segurança da área externa da unidade.

Segundo a secretaria, apesar do susto, não houve risco de violação na segurança interna do hospital. “A SES informa ainda que o hospital dispõe de equipamento de segurança eletrônica e de profissional capacitado para a proteção do patrimônio, dos trabalhadores e dos pacientes”, diz.

Funcionários da unidade de saúde relataram que o mascarado chegou a entrar na recepção do pronto atendimento, ficou observando por um tempo e depois foi embora sem dizer nada.

A nota

“A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da direção do Hospital Metropolitano, informa que o fato ocorreu no dia 18 de março, às 2h da madrugada, na área externa da unidade e sem risco de violação da segurança interna. A SES informa ainda que o hospital dispõe de equipamento de segurança eletrônica e de profissional capacitado para a proteção do patrimônio, dos trabalhadores e dos pacientes”.