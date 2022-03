Mauro Mendes rasga elogios a Bolsonaro ao lado de ministro

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), tratou de rasgar elogios ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL) durante o lançamento do Programa Nacional do Serviço Civil Voluntário, na capital Cuiabá. Mendes estava acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni (UB).

E mais, disse que jamais fez críticas públicas à gestão federal. “O Governo do Bolsonaro tem procurado acertar. Eu faço sempre questão de admitir que é louvável e admirável a coragem que o nosso presidente tem. Porque ele fez e continua fazendo enfrentamentos que poucos políticos – e talvez eu, que tenho um estilo diferente – não teriam coragem de fazer”, disse.

Entre elogios aqui e ali, o governador sinalizou que tentará colar na imagem de Bolsonaro em 2022, numa eventual disputa à reeleição. De certo, a contragosto do grupo político que se forma em torno do projeto de reeleição do presidente da República, em especial do atual senador e pré-candidato a reeleição ao Senado, Wellington Fagundes, cuja candidatura ao Governo e disputa contra Mauro ainda não está descartada.

As palavras de Mauro chamaram a atenção. À medida em que colou o discurso em Bolsonaro deixou de lado os presidenciáveis Sergio Moro (Podemos) -cuja aliança com o União Brasil se aproximava-, e Ciro Gomes (PDT), o “grande amigo” e cacique do partido de Otaviano Pivetta, provável vice na chapa de Mendes. Na semana passada, também na capital, Gomes rasgou elogios a Mauro. Há algumas semanas, pediu “um lugarzinho no palanque” do atual governador nestas eleições”.