Mauro Mendes sanciona projeto que proíbe exigência de comprovante vacinal no Estado

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), sancionou a Lei n° 11.685, que proíbe a exigência da apresentação do passaporte sanitário, ou comprovante de vacina para ter acesso a estabelecimentos públicos e privados no Estado de Mato Grosso. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado que circula nesta segunda-feira (14).

O projeto é de autoria do deputado estadual Gilberto Cattani (UB), apresentado na Assembleia Legislativa do Estado (ALMT) na primeira sessão ordinária de 2022 e aprovado pela maioria da Casas de Leis em duas votações.

A nova lei estabelece que o cidadão mato-grossense fica desobrigado de apresentar qualquer tipo de comprovante de vacinação contra Covid-19 e suas variantes, para entrar em estabelecimentos, seja ele público ou privado.

“Ditador”

Em fevereiro deste ano, durante sua visita a Rondonópolis, Cattani conversou com a reportagem do portal Agora MT. Perguntado sobre a exigência da comprovação vacinal infantil contra a Covid-19 como requisito obrigatório para o retorno de crianças de 5 a 11 anos às aulas presenciais em Rondonópolis, o deputado a tese de “ditadura”. À época, o projeto de Lei havia sido aprovado em primeira votação na ALMT, com 17 votos.

A pergunta feita ao deputado foi motivada, então, pela publicação do Decreto Municipal número 10.661/2022, tido pela ala contrária à obrigatoriedade como “impositivo” e “ameaçador”. A exigência permaneceu publicada no Decreto Municipal seguinte (nº 10.721/22), que flexibilizou algumas das medidas restritivas contra a Covid-19.

“Eu sou contra qualquer todo de ditadura. E isso é uma ditadura”, se referiu o deputado ao Decreto Municipal. “O problema é que não há uma lei que regulamente (a exigência do passaporte vacinal) e se o camarada quiser ser um ditador ele consegue com uma simples canetada”, completa