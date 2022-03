MDB Rondonópolis realiza reunião nesta segunda-feira na Uramb

O Diretório Municipal do MDB realiza nesta segunda-feira (14) uma reunião na sede da União Rondonopolitana de Associação de Moradores – Uramb a partir das 19h, com a presença do Presidente Municipal deputado Thiago Silva e Presidente Estadual Carlos Bezerra.

O objetivo é ao alinhamento político da militância emedebista e o debate democrático e estratégico sobre as eleições que ocorrem no dia 2 de outubro. O deputado Thiago comenta sobre a reunião ampliada do MDB. “Convidamos toda a nossa aguerrida militância a participar deste importante encontro democrático onde vamos debater qual é a política que queremos para Rondonópolis e região sudeste. Trabalhamos ouvindo e dialogando com a população e hoje será uma oportunidade de debater políticas públicas para o desenvolvimento econômico”, disse o Presidente Municipal do MDB.

Segundo o Presidente Estadual do MDB Carlos Bezerra, a reunião faz parte de uma série de reuniões que o partido tem feito nos municípios, ouvindo os militantes e debatendo a chegada de novas lideranças para ampliar o quadro emedebista em Mato Grosso. “Nosso foco é eleger este ano mais de 4 deputados estaduais e 3 federais”, disse Bezerra.

A reunião contará com a presença do Diretório do MDB Estadual, deputados, vereadores Cláudio da Farmácia, Investigador Gerson e Adonias Fernandes, além de lideranças de Rondonópolis e região.