Medeiros se filia ao PL e deve abandonar candidatura ao Senado

O atual deputado federal José Medeiros (Podemos) confirmou sua filiação no PL nesta terça-feira (15), em Brasília. A migração para o partido o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), escanteia a possiblidade de uma corrida ao Senado em 2022.

Era o que Medeiros queria, mas não se concretizou. O candidato ao Senado pelo grupo bolsonarista é Wellington Fagundes (PL), que tentará a reeleição.

Em suas redes sociais, Medeiros compartilhou a notícia. Segundo sua assessoria de imprensa, a cerimônia ocorrerá no edifício Brasil 21 e marcará, também, o lançamento da Frente Parlamentar chamada “Lealdade Acima de Tudo”, composta por pré-candidatos com histórico de lealdade ao presidente Jair Bolsonaro.

No Podemos, Medeiros via o cerco fechar. A sigla trabalha a candidatura do ex-juiz Sergio Moro e segue alinhada ao União Brasil. Pelo PL, já era sabido, a candidatura ao Senado também não seria possível. Recentemente, a coluna Bastidores já havia feito esta análise.

Segue abaixo:

(04 de março de 2022) Medeiros ainda sonha com uma pré-candidatura ao Senado em 2022, mas aos poucos as chances vão ficando menores. Tentou fazer pressão para que o pré-candidato à reeleição e líder do PL, Wellington, desistisse da cadeira para tentar uma eleição ao Governo. Não conseguiu. Fagundes, ao menos neste momento, não quer.

O deputado federal segue encurralado. Esperava se aproximar de Bolsonaro e repetir o surfe na onda de 2018, mas está difícil. “O espaço é curto”, como diz o poeta.

Pra piorar, Medeiros colou no ex-juiz Sergio Moro, quando este ainda era ministro da Justiça. Agora, debandado do Governo Bolsonaro, surge como pré-candidato pelo mesmo partido do deputado. Também sobre isso, a própria bancada federal do Podemos segue em coro para que o presidenciável migre para o União Brasil. Quer se livrar da âncora.