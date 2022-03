Melhores opções de chá para plantar em casa

Tem uma horta em casa e não sabe quais ervas plantar? Primeiro de tudo, você precisa saber que cada tipo de erva oferece diferentes benefícios para nossa saúde e bem estar. Sendo assim, você pode contar com diferentes espécies em casa e ir variando o sabor.

Para te ajudar com isso, separamos 5 opções de ervas medicinais fáceis de plantar em casa. Confira!

1. Hortelã

São muitos os benefícios da hortelã, mas o principal é o auxílio na digestão. Para cultivar a hortelã, você pode comprar sementes próprias. Porém, por ser uma erva comumente cultivada, há a possibilidade de conseguir um pequeno galho de uma planta já desenvolvida e colocá-lo em um recipiente com água até que ele crie raízes (estaquia). Então, ele pode ser plantado na terra, usando um vaso ou em um canteiro.

2. Lavanda

O chá de lavanda é ótimo para conseguir relaxar nos dias em que você se sente estressado ou mal-humorado. Além disso, ele também é recomendado para aliviar dores musculares, cólica e enxaqueca. Seu cultivo pode ser feito pela estaquia ou por meio de sementes, uma maneira bastante simples. Caso você opte por ela, basta semear o conteúdo do sachê no solo já preparado e cobrir com uma fina camada de substrato.

3. Camomila

O chá de Camomila possui efeitos calmantes e é um ótimo aliado no controle da ansiedade. Assim como o plantio da Lavanda, o da Camomila, quando realizado através de sementes, deve ser feito mais para a superfície. De resto, ele segue o plantio padrão do qual já conhecemos – em solo fértil, úmido, com uma boa quantidade de nutrientes e bem drenado.

4. Capim limão

O capim-santo, também conhecido como capim-limão, capim-cheiroso ou capim-cidreira, é uma planta medicinal muito útil na digestão e no alívio das mais variadas dores. As mudas de capim limão podem ser produzidas tanto com sementes quanto pelo método da estaquia. No entanto, é recomendado produzir mudas antes de levar ao local definitivo, para garantir um desenvolvimento mais saudável.

5. Sálvia

O chá de Sálvia possui diversos benefícios medicinais, os pontos principais são os efeitos anti-inflamatórios e o auxílio na cicatrização. Seu plantio pode ser realizado diretamente no local definitivo de cultivo ou então pode-se produzir mudas para serem transplantadas nos primeiros sinais de germinação. Se você optar por utilizar sementes, é importante que elas sejam colocadas de 1 a 2 cm no solo.