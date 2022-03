Menor de 17 anos pilota motocicleta e acaba atingido por automóvel na Castelo Branco

Um adolescente de 17 anos pilotava uma motocicleta de 300cc quando acabou atingido por um carro no cruzamento da rua Castelo Branco com a rua São João, na Vila Operária, em Rondonópolis. Ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Regional com suspeita de fratura no fêmur.

Segundo o relato de testemunhas, o menor seguia pela rua Castelo Branco quando o motorista do automóvel invadiu a preferencial da via e o acabou atingindo.

Instantes após a batida, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e, em meio a confusão, deu voz de prisão ao motorista do carro.

Enquanto o motorista do automóvel estava sendo detido pelos policiais, uma mulher, possivelmente a esposa do suspeito, retirou o veículo do local do acidente. A placa, porém, foi anotada e já está em posse da PM.