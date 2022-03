Morre bebê de 6 meses com suspeita de estupro pelo padrasto

A bebê de apenas 6 meses, com suspeita de estupro pelo padrasto de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (10) no hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda-MT. O padrasto havia saído da cadeia há dois meses e estava morando na casa da mãe da criança.

Além dos ferimentos causados, a criança ainda estava com pneumonia e respirava com ajuda de aparelhos.

O suspeito foi preso. A Polícia irá investigar também a conduta da mãe para saber se ela era conivente com o crime.

O suspeito foi morar com a mulher que é mãe da neném de 6 meses e de outra menina de 7 anos. Uma tia da vítima disse que o suspeito sempre queria ficar com a criança no colo e que isso chamava a atenção dos familiares.

A criança de 7 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.