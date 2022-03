Morre diretor do grupo Flamboyan em Mato Grosso

O empresário Aluísio de Castro Lessa, diretor de operações do grupo Flamboyan em Mato Grosso, morreu na noite desta segunda-feira (7), em Rondonópolis (MT). De acordo com informações, Aluísio morreu vítima de um infarto.

Ainda conforme informações, o empresário passou mal sentindo dores nas costas, foi encaminhado ao hospital, teve paradas cardíacas e na sequência um infarto fulminante.

Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento.

GRUPO FLAMBOYAN

O grupo Flamboyan participa ativamente da economia do Estado de MT há mais de 50 anos. A história começou em 1969 quando a família Sanchez e Martins chegou no Estado. Todos vieram da cidade de Alvares Machado, interior de São Paulo, onde trouxeram um pequeno estoque de calçados que haviam comprado a prazo na base da confiança.

A família vendia de porta em porta e nas feiras da cidade, até abrirem a primeira loja com o nome Macledi em 1970, uma sociedade entre os dois irmãos. Em 1990 a sociedade foi desfeita e Julio Alcides Martins juntamente com a esposa Tania Regina, seguiram seus caminhos com duas lojas: Pussy Elegância Masculina e Joá Modas.

Em 1991, abriu-se a primeira loja Flamboyan, em Rondonópolis, e a partir dela começou o crescimento da rede expandindo para outras cidades do Estado: Rondonópolis, Jaciara, Primavera do Leste, Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Guarantã do Norte e Sinop.

Hoje são 23 lojas e 4 marcas diferentes, cada uma delas com um objetivo de público específico: Joá Modas, Flamboyan Esportes, Peg Lev e Flamboyan calçados e confecções.

Além do mercado varejista, o Grupo Flamboyan também atua nos ramos de pecuária de corte e elite, reflorestamento com plantação de eucalipto, hotelaria com a rede de Hotéis Piratininga e desenvolvimento urbano com o terminal rodoviário Alberto Luz em Rondonópolis.

Ao todo somam-se mais de 600 empregos diretos, sendo fonte de renda para muitas famílias nas 10 cidades onde atua.