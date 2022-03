Morre grávida que foi retirada às pressas de hospital atacado em Mariupol

Uma mulher grávida morreu depois que foi retirada às pressas do hospital atacado em Mariupol na última quarta-feira (9). A vítima foi levada para outro centro de atendimento, onde passou por uma cesária, mas seu bebê já não tinha sinais de vida.

As imagens que mostravam a mulher sendo retirada em uma maca após o bombardeio russo viralizaram nas redes sociais e chocaram o mundo.

Pregnant woman injured in airstrike on maternity hospital in Mariupol on March 9 died along with her unborn child – VoA reporter Asya Dolina. This is her in the video. Russia is killing the living and the unborn. #GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/X7H9ozc6II

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 14, 2022