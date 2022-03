Morre homem baleado ao deixar filhos em escola

O pai de dois alunos baleado durante uma tentativa de assalto em frente a uma escola na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, morreu nesta quinta-feira (3) depois de ficar mais de dez dias internado. A informação é da Escola Mais, onde estão matriculadas as crianças.

O crime aconteceu após Valdemir de Jesus Mota, de 47 anos, deixar os filhos e um amigo das crianças na escola. Quando voltava para o carro, que estava estacionado, Valdemir Mota foi abordado por dois suspeitos em duas motos.

A vítima reagiu ao assalto, tentando tomar a arma do criminoso. Na sequência, ele foi atingido por dois disparos. De acordo com a Polícia Militar, o pai foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Campo Limpo.

“Acionamos ambulância e polícia e protegemos nossos alunos dentro da escola, prestando apoio psicológico a eles e aos nossos funcionários”, afirmou a assessoria de imprensa da Escola Mais.

O caso foi registrado no 89° Distrito Policial do Portal do Morumbi.

No dia do fato, em 17 de fevereiro, a escola divulgou uma nota a respeito do caso e informou que anteriormente já havia solicitado reforço de segurança da Polícia Militar no entorno da unidade, devido aos casos de violência no bairro.

Nesta quinta, a escola disse que lamenta o falecimento e que oferecerá apoio psicológico aos envolvidos no caso.