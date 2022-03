“Morte no Nilo”: conheça o cenário e os bastidores das gravações do filme

Já está em cartaz o filme Morte no Nilo, dirigido por Kenneth Branagh e protagonizado por um elenco de destaque. No longa, baseado no romance homônimo de Agatha Christie, as férias do detetive belga Hércules Poirot (Kenneth Branagh) a bordo de um glamuroso navio a vapor no Egito se transformam em uma terrível procura por um assassino, enquanto a lua-de-mel idílica de um casal perfeito é tragicamente interrompida.

Ambientada em uma épica paisagem de vistas arrebatadoras do deserto e as majestosas pirâmides de Gizé, esta história de paixão desenfreada e ciúmes apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos, e as reviravoltas inesperadas suficientes para deixar o público inquieto e perplexo até o chocante desfecho.

O cenário, aliás, é um dos principais destaques de Morte no Nilo. Apesar de o elenco ter gravado as cenas no Reino Unido, a equipe de produção viajou para o Egito para filmar o Rio Nilo e as pirâmides da cidade de Gizé, locais utilizados como pano de fundo no longa-metragem.

Old Cataract Hotel

Um dos locais do Egito que inspirou os cenários do filme foi o Old Cataract Hotel, um lendário hotel localizado na cidade de Aswan, que já recebeu hóspedes como Winston Churchill, Margaret Thatcher e a própria Agatha Christie, que escreveu o livro Morte no Nilo em sua estadia por lá.

O hotel foi recriado no Longcross Studios, no Reino Unido, e é onde acontece o casamento dos personagens Simon (Armie Hammer) e Linnet (Gal Gadot). A versão fictícia foi construída com base em uma visita da equipe de produção ao hotel, mas com algumas licenças artísticas para atender às demandas do roteiro.

O SS Karnak

A maior parte do filme, no entanto, se passa no navio a vapor intitulado SS Karnak. Para gravar as cenas, o plano inicial era construir um barco que pudesse flutuar na água, mas no final o modelo foi executado em trilhos de trem, os mesmos utilizados para sugerir movimento no filme Assassinato no Expresso do Oriente (2017).

Templo de Aswan

O local do início do filme, quando membros do grupo de viajantes visitam algumas ruínas, foi baseado nos Templos de Philae, uma ilha perto de Aswan. O templo, dedicado à deusa Ísis, foi construído no século 4 a. C. e transferido para a Ilha Agilkia no final dos anos 1960 antes da construção da Represa Alta de Aswan, que teria inundado muitos dos maiores monumentos do Egito. O local é famoso pelos hieróglifos que adornam suas paredes, recriados para o filme em placas de gesso em tamanho real.

Abu Simbel

Em Morte no Nilo, Abu Simble, o famoso templo do Rei Ramses II, é visitado pelos personagens durante a festa de casamento. O local é caracterizado pelas estátuas de figuras esculpidas na rocha no século 13 a.C. em homenagem a Ramsés II. Elas foram realocadas em 1968 para uma colina artificial próxima antes da construção da Represa Alta de Aswan. Para o filme, eles foram recriados em sua posição original e nas mesmas dimensões – a construção durou 16 semanas.