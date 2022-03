Moto adulterada é abandonada e apreendida pela Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta com o número do chassi adulterado, noite desta terça-feira (22), na Gleba Rio Vermelho, zona rural de Rondonópolis (MT).

A guarnição recebeu uma ligação anônima relatando que no local havia um veículo abandonado às margens de uma estrada de chão que da acesso a Gleba Rio Vermelho.

Diante da informação, a guarnição deslocou até o local e localizou o veículo conforme relatado.

Durante checagem foi constatado que o veículo está com a documentação em dias e não consta queixa de roubo/furto, porém a PM entrou em contato com a proprietária da motoneta, a qual relatou que o veículo dela se encontrava com ela, relatou ainda que na segunda-feira (21) recebeu uma ligação onde a pessoa queria fazer a transferência do referido veículo, mas quando informou que o veículo se encontrava com ela a pessoa desligou o telefone.

Diante do ocorrido, a PM deslocou com o veículo para a 1ª Delegacia onde foi feita uma checagem mais detalhada e verificado que o número do chassi da motoneta apresenta sinais de adulteração.