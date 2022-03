Motociclista é agredida e estuprada por homem em casa abandonada

Uma motociclista de 37 anos foi vítima de estupro na noite desta quinta-feira (10), em Rondonópolis (MT). O crime foi consumado em uma casa abandonada localizada na Vila Militar.

A vítima disse em depoimento para a Polícia Militar (PM) que seguia pela avenida José Pinto em uma motocicleta, onde próximo a uma rotatória, ao desviar de um buraco visualizou um homem escondido debaixo de uma árvore.

A mulher ainda relatou que o indivíduo pulou em cima da moto, montando no veículo e extremamente agressivo começou a xingar levando-a até uma casa abandonada localizada na Rua General Mascarenhas de Moraes esquina com a Rua Pernambuco na Vila Militar

dos oficiais.

Ainda conforme depoimento da vítima registrado no Boletim de Ocorrência (BO), o homem extremamente violento puxou o cabelo da mulher e jogou a vítima no mato. A mulher disse ainda que tentou correr, mas foi alcançada e ameaçada de morte. Ao perceber que o homem portava uma arma de fogo, a motociclista começou a gritar por socorro, mas não conseguiu ajuda.

No BO consta também que no local do crime não possui iluminação.

Após a mulher gritar por socorro, o suspeito puxou a vítima para uma casa abandonada onde consumou o estupro e depois mandou ela ir embora.

A mulher disse que ficou no local por volta das 22h até às 1h da madrugada desta sexta-feira (11).

No BO consta que o homem é magro, alto, estava trajando blusa de frio com capuz de duas cores, usava bermuda e possui várias tatuagens pelo corpo inclusive uma imagem de palhaço no lado esquerdo do peito.

A guarnição da PM realizou rondas pela cidade, mas o indivíduo ainda não foi encontrado.

Todas as informações constam em registro no BO n° 2022.65163.