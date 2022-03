Motociclista é lançado contra muro de estabelecimento após colisão em cruzamento

Uma colisão de alto impacto foi registrada na tarde deste domingo (27) na região central de Rondonópolis. No cruzamento das avenidas Fernando Correa da Costa com Dom Wunibaldo, um automóvel e uma motocicleta se envolveram em um acidente.

Chovia no momento da colisão. Na versão do motorista do carro, ele seguia pela avenida Dom Wunibaldo e acelerou quando o sinal abriu. No cruzamento, o motociclista descia pela Fernando Correa da Costa e não teria percebido o sinal vermelho. Com a força da batida, o motociclista foi lançado contra o muro de um estabelecimento comercial.

Uma equipe do Samu foi acionada para o atendimento à ocorrência. O motociclista de 41 anos apresentava escoriações, além de uma fratura exposta em uma das pernas. Ele foi encaminhado pelos socorristas uma unidade hospitalar.