Motociclista fratura perna após sofrer acidente provocado por buraco na pista

Dois motociclistas ficaram feridos nesta quinta-feira (24) após se envolverem em um acidente no anel viário, trecho entre Jardim das Flores e Vila Mineira, em Rondonópolis. Um dos envolvidos foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura na perna.

Segundo testemunhas, ao passar por um buraco na pista, a motociclista, 45 anos, perdeu o controle da direção e logo atrás seguia outro motociclista, 55 anos, que não conseguiu parar a tempo e caiu também.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu as vítimas. O homem reclamava de muita dor na perna no momento do atendimento e foi encaminhado ao Regional com suspeita de fratura.

A outra vítima do acidente foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com apenas escoriações pelo corpo.