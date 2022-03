Um acidente de grande impacto aconteceu na noite desta quinta-feira (10) e deixou um motociclista gravemente ferido no bairro Alto da Boa Vista em Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, o caminhão seguia pela avenida Alvadi Monticelli e ao entrar no cruzamento com a avenida da Américas ocorreu o acidente com o motociclista.

Com o impacto da colisão a moto ficou totalmente destruída e o condutor ficou gravemente ferido e foi conduzido para uma unidade hospitalar.