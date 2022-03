Motoqueiro é lançado sobre para-brisa de carro após não respeitar sinalização de parada obrigatória e causar acidente

Uma colisão entre dois veículos deixou um motociclista ferido, o acidente aconteceu na noite de sábado (19), no bairro Jardim Brasil, em Rondonópolis-MT.

Um veículo Gol de cor prata seguia pela rua Quatro e o condutor de uma moto XRE de cor vermelha transitava pela rua Emanuel Pinheiro, ele não respeitou a sinalização de parada obrigatória e ocasionou o acidente.

A moto bateu na lateral do carro e com o impacto da colisão o motoqueiro foi lançado sobre o para-brisa do automóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, socorreu o motociclista com vários ferimentos e o encaminhou para o Hospital do Regional.

O condutor do carro nada sofreu.