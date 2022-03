Motorista bate em parede de residência e destroços atingem duas crianças de 01 e 03 anos que mamavam no momento

Motorista perde o controle de caminhonete, atinge parede de residência e deixa duas crianças feridas na noite deste domingo (20), no bairro Jardim Clarion, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o condutor da caminhonete F.1000 de cor amarela, seguia pela rua Emanuel Pinheiro e no momento que virou na rua das flores, o veículo teve uma pane mecânica, o motorista perdeu o controle e bateu em uma parede de uma casa.

A parede desmoronou totalmente e no interior da residência havia duas crianças de 01 e 03 anos, elas mamavam no momento, a parede só não as esmagou, pois, um guarda – roupa amorteceu a queda, mas, mesmo assim, destroços atingiram as duas crianças.

A equipe da ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, socorreu as duas crianças e as encaminharam para o Pronto Atendimento Infantil.

O motorista com medo de ser agredido pela população, saiu do local e deixou duas pessoas para o representar.