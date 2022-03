Motorista bate em traseira de carro que estava parado em semáforo, deixa gestante ferida, faz ameaças e foge do local

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma gestante ferida na noite de sábado (19), na avenida Brasil, região central de Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, a mulher grávida estava parada no semáforo aguardando ficar sinal verde para ela, neste momento, um motorista de um carro Fiesta bateu na traseira do carro da gestante.

Após a colisão, o motorista xingou a gestante, fez ameaças e em seguida fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) e Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, a vítima foi socorrida com ferimentos pelo corpo e encaminhada para uma unidade hospitalar.