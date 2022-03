Motorista embriagado atropela autista, tenta fugir e é rendido por motoboys

Um motorista embriagado atropelou um jovem autista em frente à casa do rapaz, na zona sul de São Paulo, e tentou fugir sem prestar socorro. As informações são da Record TV.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Bruno chegava à sua residência e, ao atravessar a rua, foi atingido em alta velocidade e arremessado a 20 metros devido à colisão.

Depois de atingi-lo, o homem manobrou o carro e fugiu sem prestar socorro, mas foi alcançado por motoboys que trabalham na região e contido até a chegada da polícia ao local.

Após o teste do bafômetro, os policiais constataram que o motorista estava embriagado e o prenderam em flagrante.

Bruno teve lesões no fígado, baço e pulmões, segundo a mãe, e está internado em estado grave, com politraumatismo, no hospital do Grajaú, na zona sul, mas permanece consciente.