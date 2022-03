Motorista invade preferencial e acerta carro com quatro pessoas em Rondonópolis

Quatro pessoas que estavam em um carro, entre elas uma criança , passaram por um susto na manhã deste domingo (06) após se envolverem em um acidente no bairro Luz d’Yara, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações repassadas por testemunhas, a condutora do Ônix seguia pela rua Vicente Pereira de Abreu quando foi acertada pelo condutor do veículo Jac, que invadiu a preferencial.

Duas pessoas tiveram que ser socorridas pelo Samu, uma delas foi levada ao Hospital Regional.

A Polícia Civil foi acionada para realizar o teste do bafômetro no condutor do outro carro.