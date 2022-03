Motorista invade preferencial, provoca acidente e acaba ferida no centro

Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira (30), após sofrer um acidente na região central de Rondonópolis-MT. Ela conduzia carro no momento em que invadiu uma pista preferencial e provocou uma colisão com outro veículo.

Segundo informações apuradas no local, a motorista segui pela avenida João Ponce de Arruda em um HB20 quando avançou a pista preferencial, a rua XV de Novembro, e foi atingida na lateral pelo condutor do Corsa. Com o impacto da colisão, o carro da mulher virou a ponto de quase capotar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24) apresentando escoriações pelo corpo.

O motorista do corsa não feriu. Ele permaneceu no local até a chegada do Polícia Civil.