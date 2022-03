Motorista joga carreta em cima de outro veículo de carga para fugir de sequestro

O motorista de uma carreta que estava sendo feito refém por dois bandidos jogou o veículo no sentido contrário da pista e bateu em uma 2ª carreta, na manhã desta quinta-feira (17), no Anel Viário, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da Polícia Militar (PM) a ação foi feita pela vítima como forma de se livrar dos suspeitos.

Após a colisão, o motorista da 2ª carreta ficou preso no veículo, mas foi retirado das ferragens com a ajuda de populares e da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os suspeitos conseguiram pular do veículo e fugiram com o apoio de outros comparsas que seguiam em um carro de passeio.

Os dois motoristas foram socorridos e encaminhados pelo SAMU para o Hospital. A equipe do Corpo de Bombeiros também compareceu na ocorrência.

A carga de soja foi recuperada pela Polícia.

O ROUBO

De acordo com a PM, o motorista foi rendido na madrugada desta quinta-feira (17), na Br-364, quando chegava em Rondonópolis (MT).

Após ser rendido, os bandidos que estavam armados roubaram a carga de soja e deixaram no bairro Jardim Paiaguás.

Os suspeitos obrigaram o motorista a dirigir a carreta pelo Anel Viário, momento em que a vítima provocou o acidente para se livrar dos bandidos.

Os suspeitos ainda não foram localizados.