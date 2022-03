Um mototaxista identificado como Reinaldo Matheus da Silva, 59 anos, morreu após bater o veículo em um caminhão que estava estacionado na BR-070, Bairro Jardim Piracema, na noite desta terça-feira (1), em Barra do Garças (MT).

A princípio as investigações apontam que o motociclista estava em alta velocidade, já que após a colisão, com a força do impacto, foi arremessado e morreu ainda no local.

Equipes dos Bombeiros, Polícia Civil (PC) e Politec estiveram no local e registraram a ocorrência.