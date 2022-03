Mulher é assassinada e homem socorrido às pressas após tiros em bar

Uma mulher, identificada como Helen Cristina Mota Costa Marques, 25 anos, foi assassinada na noite desta sexta-feira (05) no bairro Jardim Boa Esperança, em Jaciara. Um homem, que não teve identidade revelada, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para unidade de saúde, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrências, uma guarnição foi acionada e ao chegar ao local se deparou com a jovem caída em frente ao bar com vários ferimentos.

O outro ferido estava no interior do bar e foi socorrido pelo Samu. No hospital, ele afirmou que não conseguiu ver quem efetuou os disparos.

O proprietário do bar disse que estava na cozinha e por isso também não conseguiu ver nada.

No local foram encontradas 11 capsulas de ponto 40 e quatro projéteis.

Helen já tinha passagens por tráfico, corrupção de menores e uso ilícito de drogas.