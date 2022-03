Mulher hospeda ex-presidiário em casa e homem estupra enteada de 6 meses

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de apenas 6 meses, no bairro Residencial Tuiuiú, em Pontes e Lacerda (MT).

Conforme informações, o crime foi descoberto após a criança apresentar problemas de saúde e ser encaminhada ao hospital. A bebê precisou ser internada e respira com a ajuda do balão de oxigênio.

Após constatar laceração no órgão sexual da criança, os médicos acionaram o Conselho Tutelar e em seguida a Polícia Militar (PM), que começaram a colher as informações. A primeira pessoa a ser ouvida foi a mãe do bebê, que negou as informações e disse aos policiais que não sabia o paradeiro do suspeito.

O indivíduo tentou fugir da Polícia, mas foi localizado e preso com o auxílio da Polícia Civil (PC).

No Boletim de Ocorrência consta que o homem havia saído há pouco mais de dois meses da prisão e começou a ter relacionamento com a mãe da neném.

Ainda conforme o BO, o suspeito foi morar com a mulher que é mãe da neném de 6 meses e de outra menina de 7 anos.

Uma tia da vítima disse que o suspeito sempre queria ficar com a criança no colo e que isso chamava a atenção dos familiares.

A criança de 7 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda.