Mulher que atropelou e matou frentista presta depoimento e diz que estava mal no dia do acidente

A mulher de 26 anos, que conduzia o veículo Corolla e que atropelou e matou a frentista Poliana Gomes Costa, 31 anos, no início do mês de março em Várzea Grande-MT, prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou que estava mal no dia do acidente por ter recebido a notícia do falecimento de um parente.

Ela disse que estava com a filha na igreja quando recebeu a informação que o bisavô havia falecido. Ela então teria pego a chave do carro do irmão escondido para ir até a casa da avó da menina.

No caminho, passou no posto em que ocorreu a tragédia. Ela não tem CNH e afirmou que fugiu do local por medo de ser agredida, juntamente com a filha.

A frentista foi prensada e morreu na hora. Uma pá carregadeira foi usada para tentar retirar o carro de cima dela.

O vídeo das câmeras de segurança mostra como tudo ocorreu.