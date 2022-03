Mutirão de vacinação contra a Covid-19 segue até as 12h na Praça dos Carreiros e até as 16h nas unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis promove na manhã deste sábado (26) um evento especial para intensificar a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em toda a população. Um ponto foi montado pelas equipes do município na Praça dos Carreiros, região central.

Até as 12h, pessoas de todas as idades podem comparecer para receber a dose da vacina contra o coronavírus, complementando o ciclo vacinal ou aderindo à repescagem daqueles que ainda não tomaram nenhuma das doses.

Pela manhã, o prefeito José Carlos do Pátio participou do mutirão vacinal e destacou a importância dos pais na corrida da imunização infantil. “Precisamos fazer nossas crianças se vacinarem. Se o Covid entra em uma escola ele prolifera em tudo. Já vacinamos quase 13 mil crianças e nossa rede municipal [de Educação] tem 20 mil. Por isso peço aos pais que colaborem com a gente, pois estamos trabalhando pela Educação, mas precisamos da ajuda dos pais”, disse. “Também abrimos todos as unidades de saúde para que os pais levem seus filhos para vacinar. Vacinar é proteger”, completou.

A secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, também lembrou que as unidades de saúde permanecerão abertas das 8h às 12h e das 13h às 16h neste sábado. “Parabenizo a todos os pais que estiveram aqui no mutirão. Vacina é proteção, é vida. Nós confiamos na vacina e pedimos que todos se imunizem”, reforçou.

É preciso levar a carteirinha de vacinação e um documento pessoal tanto para as crianças quanto para os adultos. Importante também ficar atento quanto à data da última dose para receber a dose de reforço que está sendo aplicada com no mínimo de quatro meses de intervalo entre as aplicações.

Serão oferecidas guloseimas, como picolé, pipoca, bala e as crianças vão ser recebidos por personagens infantis. “Estamos preparando tudo com muito carinho para atrair as famílias, principalmente quem tem crianças para um momento de alegria e descontração. Pessoas estarão caracterizadas de personagens infantis e cheias de animação para brincar na praça”, comentou a secretária.