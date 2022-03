Na Câmara, secretário de Finanças faz esclarecimentos e defende melhorias no sistema da Prefeitura

O secretário municipal de Finanças de Rondonópolis, Rodrigo Silveira Lopes, compareceu à Ordem do Dia da Câmara de Vereadores desta terça-feira (22) e prestou esclarecimentos sobre o golpe sofrido pelo Poder Executivo no início do mês. Pouco mais de R$ 460 mil foram subtraídos das contas do Município por golpistas digitais. O caso segue sob investigação.

Lopes deu mais detalhes de como os golpistas agiram e tiveram acesso a três contas da Prefeitura. Delas, foram realizadas, pelos próprios criminosos, transferências que totalizaram exatos R$ 463.700,00. “As transferências foram feitas pelos golpistas, que acessaram as contas e chaves de segurança da Caixa econômica por meio de um link”, explicou.

Uma ligação feita por um dos golpistas, ainda em fevereiro, pediu que fosse acessada uma plataforma “muito igual”, frisa o secretário, ao canal Internet Banking da Caixa Econômica Federal, para uma suposta atualização de segurança. “Quando entra neste site o ambiente é o mesmo com o qual a Prefeitura trabalha. Então é muito difícil a identificação”, argumentou. Um servidor, de fato, acessou o link.

A partir deste acesso, os golpistas invadiram as contas da Prefeitura e chaves de segurança da instituição bancária no dia 4 de março, uma sexta-feira. Na semana seguinte, segunda-feira, dia 7, o golpe foi percebido. “Fizemos uma contestação junto a Caixa Econômica e também um Boletim de Ocorrência para a devida investigação dos fatos”, disse Lopes.

Até o momento, afirma, parte do dinheiro pôde ser rastreado. Não há, porém, previsão de estorno aos cofres municipais. “O setor de segurança [da Caixa Econômica] já apurou de onde para onde foram feitas essas transferências, buscou os IP (número de identificação e registro que permite localizar computadores), as contas que foram favorecidas. Eles já têm todas essas informações à disposição da polícia. Isso não foi repassado para nós, mas, sim, diretamente para os investigadores” disse. “Ao que parece, a Caixa Econômica já conseguiu recuperar uma parte do que foi subtraído, ainda não sabemos o valor. Também, ainda, nenhuma previsão de estorno”, completou.

Mais vítimas

Questionado sobre fragilidade na segurança, Lopes rebateu a tese de “golpe primário” contra a Prefeitura de Rondonópolis. O secretário lembrou, ainda, outros municípios e instituições também alvos de ações criminosas. “A Prefeitura de Campinas, em 2021, sofreu um golpe de R$ 7 milhões. Em fevereiro deste ano, outra Prefeitura, no Estado de Goiás, sofreu um de R$ 6 milhões”, disse. No município vizinho de Pedra Preta, a Câmara de Vereadores também teve contas invadidas.

“O que temos são quadrilhas muito preparadas, com nohall e alto nível em tecnologia e especializadas neste tipo de golpe”, afirmou o secretário.

Melhorias

Mesmo assim, Lopes reconhece a necessidade de melhorias na operacionalização das contas da Prefeitura. Quando se pensa no orçamento municipal, a soma em recursos se aproxima da ordem de R$ 1,6 bilhão. “A prefeitura já buscava melhoras seu sistema de Lei Proteção de Dados, a LGPD, que está em fase de implantação, mas ainda não está 100%. Estamos buscando mecanismos para que possamos nos resguardar cada vez mais deste tipo de golpe”, disse.

Ainda segundo ele, um processo de sindicância foi aberto internamente na Prefeitura de Rondonópolis para apurar mais detalhes do caso.