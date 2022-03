Na Caravana de Wellington, Rei do Porco alfineta Medeiros

Reinaldo Morais, mais conhecido como Rei do Porco, aproveitou a passagem da Caravana Verde a Amarelo, liderada pelo senador da República Wellington Fagundes (PL), por Rondonópolis para dirigir parte de seu discurso ao atual deputado federal José Medeiros (Podemos). Rendeu, por assim dizer, bom momento durante o evento.

…

Medeiros ainda sonha com uma pré-candidatura ao Senado em 2022, mas aos poucos as chances vão ficando menores. Tentou fazer pressão para que o pré-candidato à reeleição e líder do PL, Wellington, desistisse da cadeira para tentar uma eleição ao Governo. Não conseguiu. Fagundes, ao menos neste momento, não quer.

O deputado federal segue encurralado. Esperava se aproximar de Bolsonaro e repetir o surfe na onda de 2018, mas está difícil. “O espaço é curto”, como diz o poeta.

Pra piorar, Medeiros colou no ex-juiz Sergio Moro, quando este ainda era ministro da Justiça. Agora, debandado do Governo Bolsonaro, surge como pré-candidato pelo mesmo partido do deputado. Também sobre isso, a própria bancada federal do Podemos segue em coro para que o presidenciável migre para o União Brasil. Quer se livrar da âncora.

…

De volta à Caravana e à fala de Morais, coordenador da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Mato Grosso. Ao que disse, olhando para uma das câmeras que registrava o evento: “Quero aproveitar, aqui, esta câmera que está filmando para mandar um recado. Ei, José Medeiros… ‘cadê’ você? Senti sua falta aqui hoje. Senti sua falta aqui na sua cidade. Por que não vem disputar. Vamos jogar uma bola redonda para o nosso presidente Bolsonaro. Por que não vem com a gente, ser nosso candidato a deputado federal? Vamos nos unir”.

Em seguida, Morais dirigiu mesmo tom ao ex-deputado Victorio Galli (PTB), que recentemente se lançou como pré-candidato ao Governo. Tentou fazer barulho. Não colou.

…

Se Medeiros irá ouvir o recado e aceitar o destino à Federal em 2022, difícil saber. Fato é que, neste momento, tem que correr, já que as candidaturas em torno do PL e do “projeto Bolsonaro” começaram a se firmar. Ainda durante a Caravana, o ex-vereador Rodrigo da Zaeli se filiou ao partido, de olho em uma cadeira na Câmara.