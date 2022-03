Neuma e Pátio reforçam ida para o PSB mesmo sem federação “pró Lula”

“Nosso grupo está discutindo. Ou vamos para um partido da federação, ou vamos mesmo para o PSB”, foi o que respondeu à coluna o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, sobre a saída em bloco -sua e do chamado “trio parada dura” – do Solidariedade. De olho no palanque pró Lula em 2022, o grupo encabeçado pelo chefe do Executivo Municipal deverá confirmar nesta semana a migração partidária.

Faltam alguns ajustes para a confirmação do grupo de Pátio no PSB. Um dos pontos passa pelo presidente estadual do partido e atual deputado estadual Max Russi. Outro, não menos importante, é a recusa da sigla em federar junto ao PT, PV e PCdoB. Russi, inclusive já comemorou a não federação e evita antecipar o palanque.

Por este segundo motivo a declaração do prefeito, que já chegou a ser cotado, inclusive, no PT em 2022. Uma reunião está marcada para esta semana com lideranças pró Lula para bater o martelo.

Para a atual primeira-dama e pré-candidata a deputada federal, Neuma de Morais, a ida em bloco para os socialistas não atrapalha o projeto político, mesmo sem a federação. “O arco de aliança se mantém”, disse também à coluna.