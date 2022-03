Neuma se movimenta na Semana da Mulher e ganha espaço no grupo de Pátio

Costurando a pré-candidatura a deputada federal nestas eleições, a primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Morais, aproveitou a semana da mulher para cumpri agenda e, como e diz, marcar território junto ao projeto político encabeçado pelo marido e prefeito José Carlos do Pátio (SD). Integrante do chamado ‘Trio Parada Dura’, ainda disputa a pré-candidatura com outro aliado de primeira hora, Paulo José (SD).

Durante toda a semana, Neuma prevê agenda e, de quebra, sua caminhada rumo à consolidação de seu nome. Entre ela e Paulo José, apenas um se manterá como candidato a partir da convenção partidária.

O terceiro integrante do trio liderado por Pátio é o atual presidente da Câmara de Vereadores, Roni Magnani (SD), pré-candidato a deputado estadual. Como já adiantado pela coluna, uma mudança em bloco está prevista: todos os mencionados já estão de malas prontas e deverão migrar para o PSB.