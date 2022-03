No MDB, Janaina reafirma apoio a projeto de Wellington

A presidente interina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada Janaina Riva (MDB), reafirmou o apoio ao projeto político do atual senador Wellington Fagundes (PL) nas eleições 2022. Enquanto o partido, o MDB, ainda estuda por qual caminho seguirá, a parlamentar já cravou sua posição.

Janaina participou da Caravana Verde e Amarelo em Rondonópolis, iniciativa liderada por Fagundes, que segue angariando novos filiados e confirmado pré-candidatos do PL em todo Estado. “É um momento importante e por isso hoje estou aqui. Vim para ouvir o que a Caravana pensa para o Estado de Mato Grosso e também para manifestar minha vontade, enquanto membro do MDB, em apoiar a candidatura de Wellington à reeleição. É um grupo forte que se forma em torno do projeto e quero estar ao lado do senador nesta jornada”, disse a deputada.

Nesta semana, o MDB sinalizou que pode apoiar Fagundes em uma eventual candidatura ao Governo do Estado nestas eleições. Neste momento, porém, o líder do PL em Mato Grosso segue como pré-candidato à reeleição no Senado.