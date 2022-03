Novo comandante-geral da PM receberá posse na próxima nesta sexta-feira (1º)

O governador Mauro Mendes fará nesta sexta-feira (01.04) a troca do Comando Geral da Polícia Militar. Deixa o cargo o coronel José Jonildo de Assis, para assumir a função o também coronel Alexandre Correa Mendes.

A solenidade será às 18h30, no Quartel do Comando Geral da PM.

A troca do comando ocorre a pedido do próprio coronel Assis. Já o coronel Mendes assume o cargo por escolha do governador.

“O coronel Mendes assume para garantir a continuidade do trabalho que estamos desempenhando na segurança pública de combate ao crime organizado e controle dos índices de criminalidade. Desejo sucesso a ele e agradeço ao coronel Assis por todo esse tempo e dedicação ao Estado de Mato Grosso”, afirmou Mauro Mendes.

Ex-comandante

O coronel da Polícia Militar, Jonildo José de Assis, tomou posse como comandante-geral da PM no dia 10 de janeiro de 2019.

Assis foi definido pelo governador Mauro Mendes e secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, com o objetivo de fortalecer a integração entre as forças de segurança para otimizar o trabalho, controlar os índices de criminalidade e combater o crime organizado.

O coronel Assis tem 46 anos e ingressou na carreira militar em 1995. A primeira função desempenhada foi a de comandante do Pelotão do Corpo de Alunos de Formação de Soldados do 6º BPM, em Cáceres.

Ele ocupou outras posições de destaque, entre elas, como comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM, Comandante e Coordenador do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), e secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp de setembro de 2017 até assumir o comando-geral da PM.