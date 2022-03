Novo lote do PIS/Pasep é liberado nesta quinta-feira para 1,9 milhão

Novo lote do abono salarial PIS/Pasep será liberado nesta quinta-feira (17) para 1,9 milhão de trabalhadores. Pela Caixa, serão beneficiados 1.737.968 inscritos no PIS nascidos em agosto, no total de R$ 1,5 bilhão. Já pelo Banco do Brasil, serão 224.625 abonos do Pasep com final de inscrição 7, no total de R$ 246 milhões.

Nesta quarta-feira (16), o Ministério do Trabalho e Previdência informou que mais 1,6 milhão de profissionais foram considerados aptos a receber o abono salarial do PIS/Pasep após reprocessamento feito pela Dataprev. Com isso, o total de beneficiados chegou a 24,2 milhões de trabalhadores, com um volume de recursos de R$ 22,6 bilhões.

Os novos aprovados vão receber nos dias 29 e 31 de março. Os outros fazem parte de calendário de acordo com a data de nascimento e com o número de inscrição, que vai até o dia 31 de março.

Calendário do abono salarial

PIS

Nascidos em janeiro – 8 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – 10 de fevereiro

Nascidos em março – 15 de fevereiro

Nascidos em abril – 17 de fevereiro

Nascidos em maio – 22 de fevereiro

Nascidos em junho – 24 de fevereiro

Nascidos em julho – 15 de março

Nascidos em agosto – 17 de março

Nascidos em setembro – 22 de março

Nascidos em outubro – 24 de março

Nascidos em novembro – 29 de março

Nascidos em dezembro – 31 de março