O Barrichello das máscaras

Rubens Barrichello, nosso “Rubinho” foi o mais longevo piloto brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Mas, vencer não era o seu forte. Dos 322 Grandes Prêmios por ele disputados, só venceu 11 deles. Por isso, é relativamente comum aparecerem “memes” na internet com comentários sempre atrasados dele. E mais, a todos que estão na retaguarda, damos a alcunha de “Barrichello”.

Bem, o prefeito Zé do Pátio está merecendo agora. E com respeito às máscaras. O Governo do Estado já retirou a obrigatoriedade do uso da máscara, mas deixou aos prefeitos a faculdade de, necessitando, manter a obrigatoriedade. Em um movimento de adesão a outras capitais brasileiras, a prefeitura de Cuiabá retirou hoje esta obrigatoriedade. Por que Rondonópolis não?

Os números da Covid-19 (e da vacinação) em nosso município não são piores, comparativamente, com os da capital do estado. Além do que, a alta taxa de contágio que vimos em janeiro desse ano, por conta da chegada ao estado da variante do vírus denominada “ômicron” não resultou em aumento significativo de procura ao sistema de saúde, internações, ambulatoriais e em UTI, nem em mortes. Na maioria dos casos, uma dor de garganta com duração de 3 dias foi o sintoma mais grave. Por que, então, é o nosso prefeito o último a arrefecer as regras de restrição?

A pergunta ganha ainda mais relevo quando assistimos o prefeito provocando grandes encontros com a comunidade (ele quer montar um palanque para o candidato do PT à presidência aqui em Mato Grosso) e, para nosso pasmar, ele não usa máscara! Também foi assim sua campanha eleitoral. Até forró ele dançava com eleitores e simpatizantes. Sem máscara, claro!

A imposição, já dissemos em outro editorial, tende sempre a ser rejeitada pelos administrados. A condição natural do homem é a liberdade. As imposições só ganham força quando o exemplo de quem as determina vem junto. E, no caso do Zé, ele não vem. É o pai dizendo ao filho que não quer que ele fume, logo após dar mais uma baforada.

Sem exemplo e sem necessidade, o melhor seria o prefeito mitigar essas regras, retirando a obrigatoriedade do uso da máscara. E que faça isso logo, senão vai ser ultrapassado por mais um prefeito. Todos estão passando na frente do Zé. Acelera, Rubinho, digo, Zé do Pátio.