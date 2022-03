O fôlego de Bolsonaro

A polarização eleitoral na corrida presidencial desse ano é fato posto. Lula e Bolsonaro dividirão as atenções dos eleitores, deixando os demais candidatos apenas como coadjuvantes, segundo mostram as últimas pesquisas de intenção de voto.

Na frente nos levantamentos feitos, Lula tem batido no discurso da defesa da democracia e prega a vitória eleitoral já no primeiro turno. Para tanto, até mesmo com adversários históricos ele tem dialogado. Jantou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, “arrancando” dele apoio em um eventual segundo turno com Bolsonaro, e, aproveitando-se da insatisfação de Geraldo Alckmin com o PSDB, contribuiu para sua migração para o PSB, convidando-o a formar a chapa com ele.

A última pesquisa eleitoral feita, no entanto, aponta para um segundo turno no pleito desse ano. Na estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados), Lula caiu de 45% para 43%, enquanto Bolsonaro subiu de 25% para 28%. Claro que a variação é pequena e está dentro da margem de erro, mas pode indicar uma tendência. E não é sem razão.

É claro que o início do pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa de transferência de renda, e que alcançará 18 milhões famílias, contribuiu com isso. Além, o refinanciamento das dívidas dos estudantes que contrataram o Fies tirou milhões de brasileiros da lista do Serasa. E Bolsonaro não para de abrir os cofres.

O Presidente sancionou essa semana a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para mais 2 anos para 17 setores da economia, os que mais empregam no país. E decidiu antecipar o 13º de pensionistas e aposentados do INSS. Claro que as contas públicas vão explodir, mas os efeitos não serão sentidos até às eleições.

O discurso de Bolsonaro também mudou. Ele tem sistematicamente relembrado os brasileiros sobre a corrupção generalizada (e institucionalizada) que ocorreu nos governos do PT. Mensalão, petrolão, refinaria em Pasadena etc têm sido os chavões utilizados por ele em seus discursos.

Tudo isso, ao que parece, tem funcionado, a indicar que teremos um segundo turno Lula x Bolsonaro esse ano. Vai ser briga de foice em quarto escuro.