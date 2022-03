O Telegram mudou?

Por meses, o Telegram “fingiu demência” para não atender às intimações da Justiça brasileira. Até que “Xandão” entrou em cena e ameaçou suspender a plataforma no Brasil (com provável banimento futuro).

O Ministro Alexandre de Morais assinou prazo para o App responder a 10 itens buscados pelo judiciário, dentre eles a exclusão de uma postagem do presidente Bolsonaro que revelava o conteúdo de uma investigação da Polícia Federal sobre um possível ataque hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Com uma desculpa esfarrapada (a de que as intimações haviam sido enviadas para um endereço eletrônico antigo) e com um pedido público de desculpas, o criador do Telegram solicitou um prazo um pouco maior para atender às demandas do Ministro. E fez mais. Prometeu mudar sua política de moderação de conteúdo abrindo um canal para denúncias de fake news propagadas pelos usuários da plataforma e até mesmo a criação de um marcador para que o rótulo de “notícia falsa” acompanhasse a postagem, se compartilhada.

Se for cumprida a promessa, o Telegram se tornará ainda mais intolerante com a desinformação que seu concorrente direto, o WhatsApp. Mas como Pavel Durov, o libertário que defendia a liberdade de expressão ao máximo; que não retirava conteúdo racista, homofóbico ou pró nazismo de seus canais; que chegou a mudar a sede da empresa por diversas vezes, e para diversos países, só para dificultar ser encontrado pelos governos que criticavam sua postura extremista, agora se tornou um moderador de conteúdo, talvez o mais eficiente? Só pode ser Deus! Não Jeová, Cristo ou Alá. Mamon, mesmo!

É que o Telegram, que nasceu pequeno, chegou em 2022 na marca de 500 milhões de usuários no mundo, e pretende monetizar conteúdo para seus usuários, como já fazem outras plataformas como o YouTube. Durov banca, com dinheiro próprio, o funcionamento atual do Telegram. Algo em torno de US$ 2 milhões por mês. Agora, ele quer lucrar com isso, abrindo o aplicativo para a propaganda. E não podia perder o Brasil, onde 40 milhões de celulares têm o Telegram instalado. Isso representa 8% do seu público mundial. Tem mais.

Já enfrentando problemas na Alemanha, ficaria ruim para o aplicativo se duas grandes democracias o acusassem de desrespeitar valores caros à própria democracia. Melhor se encaixar ao que o “deus mercado” quer. E assim fez Durov.

Respondendo à pergunta que se constitui no título deste editorial, sim, o Telegram mudou. Os que disseminam conteúdo de desinformação não poderão contar mais com o canal. Mas alguém duvida que outros aplicativos surgirão?