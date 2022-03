O transporte por aplicativo vai acabar?

As altas constantes no preço dos combustíveis têm provocado uma debandada de motoristas de aplicativos de transporte como o Uber ou o 99. Estima-se que 30% deles já tenham deixado o trabalho.

Para tentar conter a “revoada” dos trabalhadores, as plataformas reajustaram suas tarifas na última semana. Na média, a corrida pelos aplicativos ficou 7% mais cara, o que não repõe as altas do principal insumo da atividade, o combustível. A gasolina subiu 18% neste último aumento de preços anunciado pela Petrobras.

Antes do reajuste das corridas, era muito comum o cancelamento delas pelos motoristas. É que só entra dinheiro no caixa após o passageiro embarcar no veículo. Assim, se, depois de aceitar a corrida, o motorista verificasse que o ponto de embarque era muito longe, ele desistia do serviço, cancelando-a, para reclamação geral dos usuários e comprometimento da imagem da plataforma.

Os motoristas têm pedido aos aplicativos maiores reajustes na tarifa. Mas, não têm sido ouvidos. É que a relação de trabalho que esse sistema criou, o que ficou conhecido como “uberização” do trabalho, quebrou a tríade empregador-estado-empregado. A contratação e o desligamento do trabalhador se dão sem obediência a qualquer norma de proteção do emprego. Assim, motoristas que reclamam podem ficar sem emprego.

Além disso, a categoria tem muita dificuldade de se organizar. Algumas associações têm surgido aqui e acolá, mas sem a participação efetiva dos trabalhadores, o que só os enfraquece na defesa de seus interesses perante às gigantes plataformas.

Quando a Uber chegou ao Brasil, em 2016, o motorista precisava de 16% do faturamento do dia para abastecer o carro. Hoje, o combustível leva 50% do que se arrecada com as corridas. Daí, a qualidade do serviço cai. É que, para economizar, os motoristas desligam o ar condicionado (o que diminui o conforto do passageiro) e, premido pelas contas do dia a dia, o humor do trabalhador tende a ser pior. Já ouvi diversas vezes que os motoristas eram mais cordiais no início.

A pergunta que dá título a este editorial já tem resposta. É claro que o transporte por aplicativo não vai acabar. Ele chegou para ficar. O desafio, agora, é encontrar o equilíbrio entre os interesses de motoristas, plataformas e, claro, passageiros. Mãos à obra!