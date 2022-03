Onde assistir às quartas de final do Paulistão? Jogos começam nesta terça

Começa hoje a busca dos times classificados para as quartas de final do Paulistão por uma vaga na semifinal da competição. Dos quatro grandes clubes do estado, São Paulo, que joga hoje, Corinthians e Palmeiras estão na briga. O Santos não passou da fase de grupos e já se despediu do campeonato.

O São Paulo, dono da terceira melhor campanha da primeira fase e líder do Grupo B, faz hoje (22) jogo único no Morumbi contra o São Bernardo, segundo colocado do mesmo grupo. O tricolor paulista é o atual campeão da competição e busca o bicampeonato.

Amanhã (23) acontecem mais dois jogos: O Palmeiras, dono da melhor campanha da fase de grupos e líder do Grupo C enfrenta no Allianz Parque o segundo colocado Ituano. O Verdão ainda não perdeu no Paulistão 2022 e é favoritíssimo à vaga na semifinal. Antes, o Red Bull Bragantino enfrenta o Santo André, em duelo de líder e vice-líder do Grupo D.

Na quinta-feira (24) é dia do Corinthians, maior campeão da história do Campeonato Paulista, entrar em campo para enfrentar o Guarani. O time do recém-chegado Vitor Pereira ainda procura um padrão de jogo, mas ainda assim é favorito contra o Bugre.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DAS QUARTA DE FINAL DO PAULISTÃO

São Paulo x São Bernardo

Data e horário: terça-feira (22), às 19h30

Onde assistir: HBO Max e TNT Sports

Red Bull Bragantino x Santo André

Data e horário: quarta-feira (23), às 18h

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x Ituano

Data e horário: quarta-feira (23), às 20h35

Onde assistir: TV Record, Premiere e Paulistão Play

Corinthians x Guarani

Data e horário: quinta-feira (24), às 18h

Onde assistir: Premiere, YouTube e Paulistão Play