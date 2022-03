Operação de combate ao furto de energia investiga empresa que atua no ramo de venda de salgados

Investigadores de Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) deflagraram a operação “CATUS” com objetivo de reprimir o crime de furto de energia elétrica, em Rondonópolis (MT). Até o momento uma pessoa foi presa.

Conforme informações da Polícia Civil, o alvo da operação é uma empresa da cidade que atua no ramo de venda de salgados com mais de 15 lojas suspeitas de furtar energia elétrica mediante adulteração dos medidores e utilização de equipamentos eletrônicos que adulteram o consumo de energia.

Também foi alvo uma pessoa suspeita de operacionalizar e vender os equipamentos usados na fraude. Pelo apurado nas investigações, a subtração de energia vem ocorrendo de maneira contínua em toda a rede de lojas com prejuízo estimado de R$ 150 mil em seis meses.

As investigações apontam para dois tipos principais de fraude utilizados nos furtos. Um deles mediante adulteração do próprio medidor de energia com equipamentos eletrônicos de maneira que o consumo registrado era reduzido em relação ao efetivamente consumido e outro mediante a utilização de equipamento eletrônico de pulsação magnética que desligava o medidor de energia enquanto a energia era efetivamente consumida.

A ação conta com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e da ENERGISA.

No total foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além de verificação de 15 locais suspeitos de estarem com equipamentos adulterados.

As equipes ainda estão em campo realizando as diligências, restando constatado pela perícia que pelo menos 8 lojas alvos estão com fundados indícios de subtração de energia.

Importante ressaltar que a subtração de energia elétrica é crime com pena que pode chegar a oito anos de reclusão e que todos os consumidores acabam pagando a conta de empresas e pessoas físicas que subtraem energia elétrica no chamado “gato”.